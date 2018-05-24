В прокуратуре Краснодарского края обсудили вопросы экологии

Там 24 мая прошло межведомственное совещание. На нем обсуждали проблемы водоснабжения и водоотведения на Азово-Черноморском побережье и в крупных городах края, а также проблемы несанкционированных свалок.

Детские здравницы села Сукко рискуют в разгар курортного сезона остаться без отдыхающих. Единственные очистные сооружения, которые находятся в ведении Минобороны страны, практически заброшены и не справляются с нагрузкой. Вода не пригодна для питья, купаться в море также опасно. Решением этой проблемы давно занимаются власти и контролирующие органы. Однако добиться ответа от военного ведомства так и не удалось. Эту проблему 24 мая решали в прокуратуре края. Ее руководитель Сергей Табельский предложил сообща построить новые очистные сооружения. Средства в региональной казне есть.

«Если хочешь сделать хорошо, то сделай сам, правильно? И если вы хотите, чтобы Сукко развивался, был обеспечен водой и канализацией, возьмите и сами постройте. Сразу же заложите объемы туда те, которые есть. Это будет быстрее», — сказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

«Со своей стороны, со стороны всего административного корпуса мы заверяем, что эта проблема будет поставлена на особый контроль. Деньги есть в крае. Механизм решения проблемы есть», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

В новой системе водоснабжения и водоотведения нуждается практически каждый населенный пункт края. В ближайшие годы такие объекты должны появиться в Сочи, Ейске, Новороссийске, Геленджике и других населенных пунктах. Со временем должны забыть о своих проблемах и жители Музыкального микрорайона Краснодара. В течение трех лет там построят новый коллектор.

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