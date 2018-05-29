В прокуратуре объяснили, почему в Новороссийске надо демонтировать новое колесо обозрения

Прокуратура в мае проверила соблюдение требований законодательства при строительстве и эксплуатации аттракциона «Колесо обозрения» в парке имени Ленина.

Оказалось, что сооружение возведено самовольно, без разрешения на строительство, на муниципальной земле — на участке, специально не отведенном для этих целей. Несмотря на принятые местной администрацией меры, предприниматель продолжил заливать фундамент и возводить аттракцион.

Во время проверки выявили многочисленные нарушения: в модулях отсутствовали элементы безопасности пассажиров, секции ограждения не были закреплены на земле, сертификат соответствия на аттракцион отсутствует, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Директору МАУ «Парки Новороссийска» внесли представление, в суд направили иск о демонтаже колеса обозрения и приведении земельного участка парка в исходное состояние. По решению суда запрещена эксплуатация аттракциона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 мая в парке имени Ленина из-за скачка напряжения на новом колесе обозрения произошло ЧП. Его запустили в Новороссийске в начале мая, а 9 мая жители пожаловались на некорректную работу аттракциона. По их словам, колесо начало крутиться быстрее. После этого новое колесо обозрения закрыли.

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