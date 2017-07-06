В промзоне станицы Динской загорелся строительный мусор

Пожар произошел 6 июля. Черный дым от возгорания виден из всех частей населенного пункта.

Очевидцы вызвали пожарную службу. По предварительным данным, загорелись автомобильные покрышки и строительный мусор. На месте работают два пожарных расчета и девять человек.

О площади огненной стихии и пострадавших пока неизвестно, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре загорелся кондиционер в многоэтажном доме. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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