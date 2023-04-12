В просочившихся секретных материалах Пентагона есть четыре варианта развития конфликта на Украине в непредвиденных ситуациях

<img src="/wp-content/uploads/2023/04/268e48f4c20a0434a5d9ee1a12cd9206.jpg" title="Рассекреченные документы Пентагона раскрывают четыре варианта неожиданного развития конфликта в Украине" alt="Рассекреченные документы Пентагона раскрывают неожиданное развитие конфликт в Украине По данным New York Times, одним из таких сценариев является нападение на Кремль украинских сил. В таком случае военные США могли бы предложить массированную эскалацию конфликта, включая объявление всеобщей мобилизации в России и возможное применение тактического ядерного оружия, либо предложение Москвы начать переговоры по урегулированию конфликта из-за опасений общества, говорится в статье. говорит. Соединенные Штаты серьезно обеспокоены возможностью такого удара со стороны Киева, поэтому не готовы обсуждать применение ракет большой дальности.Другими неожиданными событиями могут стать смерть президентов России или Украины, а также отстранение от руководства вооруженными силами России. Однако подробностей возможного развития событий по этим делам газета не сообщила.