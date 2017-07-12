В прямом эфире телеканала «Кубань 24» сыграли свадьбу

Церемонию провели в эфире программы «Хорошее утро».

Ведущий Самир Азарян провел свадебную церемонию для молодоженов Тимура и Дианы Сидоренко. Они выложили в инстаграм свои фото с хэштегом #хочусвадьбунакубань24 и стали победителями акции «Хорошая свадьба».

Молодожены в прямом эфире поклялись друг другу в любви и верности, обменялись кольцами и станцевали первый танец. А затем вместе со своими родными зажгли свечу, символизирующую их семейный очаг. В подарок молодая семья получила большой свадебный торт и сертификат на покупку кровати.

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