В Псебае женщина зарезала сожителя матери из-за оскорблений

Преступление произошло вечером 28 марта в поселке Псебай в Мостовском районе.

По данным следствия, 29-летняя женщина жила вместе с матерью и 62-летним сожителем матери в доме в переулке Лермонтовском в поселке Псебай. Вечером женщины и мужчина выпивали дома алкоголь. Во время застолья мужчина начал оскорблять сожительницу, ее дочь взяла нож и один раз ударила обидчика в грудь. Пострадавший скончался на месте. Женщина сама вызвала скорую помощь и полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемую поместили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.