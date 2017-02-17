В Пулково задержали рейс в Сочи из-за повреждения самолета

В петербургском аэропорту Пулково 17 февраля отложили вылет рейса в Сочи из-за повреждений самолета.

По данным СМИ, воздушное судно должно было отправиться в 13:30. Пассажиров пустили на борт, и одновременно происходила погрузка багажа. Как сообщили очевидцы, транспортное средство, которое подвозит багаж к грузовому отсеку, въехало в турбину самолета, сообщает «Фонтанка».

Информацию о том, что готовившийся к вылету самолет был поврежден, интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«При подготовке к вылету рейсу FV6565 Санкт-Петербург (Пулково) – Сочи было обнаружено повреждение воздушного судна А-319. Пассажиров отправили другим воздушным судном в 15:00. Самолет приземлился в аэропорту Сочи в 17:55», — говорится в сообщении.

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