В Пхенчхане откроются XII зимние Паралимпийские игры

Церемония открытия зимней Паралимпиады стартует 9 марта на Олимпийском стадионе Пхенчхана.

Атлеты разыграют 80 комплектов медалей в шести дисциплинах: биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях примут участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Талисманом Паралимпиады стал азиатский черный медведь Пандаби, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта. Паралимпиада-2018 в Пхенчхане установит рекорд по числу участников — в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран. Предыдущий рекорд по количеству участников Паралимпиады принадлежит Сочи — 547 паралимпийцев из 45 стран.

Российские паралимпийцы выступят в Южной Корее под нейтральным флагом. Российская делегация на Паралимпиаде будет состоять из 72 человек.

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