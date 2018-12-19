В пятерку лучших сериалов года вошли две российские картины

Рейтинг, составленный «Кинопоиском», возглавил российский сериал «Домашний арест» Петра Буслова по сценарию комика Семена Слепакова.

В сериале рассказывается о том, как живется мэру-взяточнику в коммунальной квартире, куда его поместили по месту прописки под домашний арест.

На втором месте — итальянская драма Baby о жизни двух школьниц. Кинокритики отметили запоминающийся сюжет и стильный саундтрек картины.

Американская черная комедия о жизни киллера «Барри» попала на третью строку рейтинга. В главной роли — Билл Хейдер, известный по работе над шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и «Южный парк».

На четвертом месте расположился американский фантастический боевик «Видоизмененный углерод». Эксперты высоко оценили визуальные эффекты в сериале.

На пятой строке — также российский сериал «Звоните ДиКаприо!» режиссера Жоры Крыжовникова. Картина повествует о ВИЧ-инфицированном актере и его непростых отношениях с родными и друзьями. Главную роль исполнил Александр Петров, сообщает РИА «Новости».

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