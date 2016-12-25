В работах на месте крушения Ту-154 задействовали 200 кубанских спасателей

В Сочи 25 декабря в поисково-спасательных работах на месте авиакатастрофы самолета Ту-154 задействовали 200 человек личного состава «Кубань-СПАС».

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева они, а также 40 спасателей из Сочи и сотрудники полиции, обследуют побережье Черного моря до Туапсинского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что поиски погибших продолжаются, несмотря на завершение светового дня. По его словам, сроки поисково-спасательной операции могут быть длительными.

«Мы постараемся сделать все, чтобы все погибшие были найдены, хотя трагедия произошла в море и это осложняет работу», — сказал министр.

Кондратьев отметил, что оперативный штаб в городе продолжает работу.

«Номера для родственников погибших, которые прибывают в Сочи, будут забронированы до тех пор, пока это будет необходимо. Всех родных и близких доставим из аэропорта в гостиницу», — пояснил губернатор.

Он добавил, что цветы и свечи в память о погибших жители и гости города могут приносить в район Морского вокзала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших.

В акватории Черного моря на месте крушения самолета Ту-154 поисково-спасательной операцией руководит министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ней задействовано свыше 3 тыс. человек.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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