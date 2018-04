В работе Telegram произошел масштабный сбой

Сервис недоступен для пользователей в странах Европы, Азии и США.

Проблемы в работе сервиса начались 29 апреля около 2:00. Основатель мессенджера Павел Дуров предупредил пользователей сбое и назвал причину.

«Сильный перегрев одного из серверных кластеров может вызывать проблемы с подключением для европейских пользователей на протяжении нескольких часов. Извините за неудобства, проблема решается», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для обхода блокировки мессенджера Telegram.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved.

— Pavel Durov (@durov) 28 апреля 2018 г.

