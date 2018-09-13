В радиопрограмме Владимира Соловьева раскритиковали кубанского адвоката Беньяша

Гостем программы стала адвокат Сталина Гуревич. Она раскритиковала арестованного в Краснодаре Михаила Беньяша за недопустимое для адвоката поведение и заявила, что отказалась вступиться за него.

Гуревич рассмотрела обстоятельства дела адвоката Беньяша, которого задержали 9 сентября в Краснодаре в день несанкционированного шествия сторонников Навального и приговорили к 14 суткам ареста по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и к 40 часам обязательных работ по ст. 20.2 ч. 2. КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В эфире на радиостанции «Вести ФМ» адвокат рассказала Владимиру Соловьеву, что изученные ей видео и заявления Беньяша в соцсетях свидетельствуют о его сомнительном поведении.

«Если вы хотите заниматься революцией, то занимайтесь революцией. Зачем вы себя причисляете к адвокатам? Как адвокат может советовать своим потенциальным клиентам резать вены и заливать все кровью в полиции? Это же за гранью», — прокомментировала Сталина Гуревич.

По ее словам, выложенное видео с задержанием Беньяша смонтировано так, что оставленные кадры удобны самому адвокату. Сталина Гуревич также возмутилась действиями Беньяша, который из мести за задержания организаторов несанкционированного шествия опубликовал личные данные полицейских, чиновников и журналистов и заявил, что будет сознательно нарушать закон о персональных данных.

«Адвокат не имеет права нарушать закон. Адвокат не имеет права нарушать закон даже больше, чем обычные граждане. Потому что адвокат — это гарант закона, защитник закона», — сказала Гуревич.

Она сообщила журналисту Владимиру Соловьеву, что ей предложили подписаться в защиту Михаила Беньяша, но она этого делать не станет.

Ситуацию с задержанным адвокатом прокомментировал и член СПЧ Александр Брод.

«Необходимо оперативное и объективное расследование случившегося. История резонансная, ее будут держать на контроле и наш Совет, и СПЧ при главе Краснодарского края, и Федеральная палата адвокатов. Глава МВД РФ тоже в курсе событий, — рассказал Александр Брод в интервью порталу «Ясно». — Мне в то же время странно, на каком основании Amnesty International уже признала Беньяша узником совести. Уже успели побывать в регионе, ознакомиться с материалами следствия? Зачем бежать впереди паровоза? Или создать лишний повод, чтобы пнуть Россию за нарушения прав человека?».

Александр Брод напомнил, что у самого адвокатского сообщества Кубани есть серьезные претензии к Беньяшу.

«Нельзя на полуправде строить свою работу в оценке событий», — заявил Брод.

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