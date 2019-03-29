В районе Крымского моста планируют воссоздать античную усадьбу

Об этом сообщила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Мы очень хотим воссоздать действующую модель древнегреческой усадьбы. Такой пример есть в мире. Наша задумка — выполнить такую же модель», — отметила Умрихина.

По словам директора, на другом квадрате территории сотрудники учреждения намерены создать одну из находящихся в Манитре усадеб.

«Было бы правильно, если на площадке, где были загоны скота, будут лошади пастись, овцы», — цитирует Татьяну Умрихину РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ученые-археологи Института археологии РАН осенью 2018 года обнаружили в районе Керчи древнегреческое поселение, которое датируется IV-III вв до нашей эры и относится к периоду расцвета Боспорского царства.

Поселение Манитра занимало площадь около 5 тыс. кв. м. Оно состоит из жилой зоны усадебного типа и хозяйственной зоны, представленной загонами для скота и хозяйственными ямами. Также рядом обнаружили некрополь, который не был разграблен.

Ученые думают, что усадьба принадлежала династии царей Боспора. На это указывают архитектурные постройки и другие находки. Уникальность для археологов еще и в том, что она относится к периоду активной торговли Боспора Киммерийского с древней Грецией.

Античную усадьбу под Керчью планируют включить в «Золотое кольцо Боспорского царства».

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