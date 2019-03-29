В районе реки Кудепсты в Сочи из-за паводка ввели режим ЧС

Береговую линию реки размыло. В устье образовались наносы и заторы песчано-гравийной смеси.

В связи с этим начал подниматься уровень дна реки. При слабых осадках это приводит к подтоплению прилегающих территорий.

Специалисты сделали вывод, что существует угроза жизни и здоровью людей, которые живут в этом районе.

Обследовали русло реки рядом с жилыми домами. Также проверят здания в местах подтопления. В случае необходимости проведут аварийно-спасательные и восстановительные работы, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.