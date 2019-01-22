В районе Туапсе в море нашли шлюпку с телом мужчины

Спасательная шлюпка принадлежит судну «Волго-Балт-214», затонувшему 7 января у берегов Турции.

Полузатопленную шлюпку на расстоянии 48 миль от Туапсе обнаружил теплоход NURS, следующий из порта Туапсе в Грецию. На ней нашли тело члена экипажа затонувшего судна. Шлюпку отбуксировали в Новороссийск, сообщает portnews.ru.

Сухогруз «Волго-Балт-214», вышедший из порта Азов, затонул в Черном море в 148 км от провинции Самсун. В состав экипажа входили 13 человек — граждане Украины и Азербайджана. Семерых человек спасли. Ранее нашли тела пятерых моряков. Россиян на борту не было, сообщает RT.

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