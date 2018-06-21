В районе «Баскет-холла» в Краснодаре потушили пожар в поле

Возгорание произошло 21 июня в поселке Пригородном на улице Ореховой.

Расчеты локализовали пожар в 13:33, ликвидировали — в 14:17. Его площадь составила 500 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по пожароопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также 21 июня загорелись поля в районе станицы Старокорсунской.

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