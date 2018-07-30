В районе Фанагории в море археологи обнаружили человеческий череп

По предварительным данным, ему около 2 тыс. лет.

Подводная экспедиция в районе Фанагории расчистила раскоп размером восемь на восемь метров. Сначала удалили верхние 20 см плотного песка и почерневшие от йода кусочки керамики. Затем расчистили прослойки песка, ила, глины и ракушек.

В раскопе обнаружили разбитые амфоры, горшки, чернолаковые блюда и сосуды, черепицу, бронзовые монеты, свинцовые грузила, рыболовные крючки, бронзовые гвозди и гвоздики, свинцовые пластинки, обломки деревянных изделий и виноградной лозы, кости животных и рыб, ореховую скорлупу, оливковые косточки и устричные раковины.

Самой удивительной находкой стал человеческий череп. По предварительным данным, ему около 2 тыс. лет. Его исследует антрополог, сообщается на странице экспедиции в Instagram.

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