ДТП произошло 24 декабря днем на трассе между Дивноморским и Джанхотом.
Водитель грузовика, перевозившего щебень, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, протаранил ограждения и перевернулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Мужчина оказался зажат в искореженной кабине. Спасатели деблокировали его из автомобиля, оказали первую помощь. Пострадавшего госпитализировали.
Previous
Next
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту