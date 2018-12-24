ДТП произошло 24 декабря днем на трассе между Дивноморским и Джанхотом.

Водитель грузовика, перевозившего щебень, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, протаранил ограждения и перевернулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Мужчина оказался зажат в искореженной кабине. Спасатели деблокировали его из автомобиля, оказали первую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

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