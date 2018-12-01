В районе Керченского пролива столкнулись два корабля

Это произошло ночью 30 ноября.

Столкнулись судна Lady Maria под флагом Того и Azov Concord под флагом Мальты.

«Во время маневрирования 30 ноября в 02:26 Lady Maria зацепил винтом правую якорную цепь теплохода Azov Concord. Виновник аварии доложил, что поврежден винт, Azov Concord отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью, встал на якорь в других координатах», — рассказал представитель пресс-службы Росморречфлота.

Морская вода не была загрязнена, пострадавших нет. Оба судна остались на ходу, сообщает ТАСС.

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