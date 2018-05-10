В районе Керченской переправы ожидается ухудшение погоды

Оператор Керченской паромной переправы информирует, что 11 мая в течение всего дня прогнозируется ухудшение погодных условий в акватории пролива.

Ожидается усиление скорости ветра до 17 м/с и более. Работа Керченской паромной переправы в этот период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность полной остановки движения судов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

Пассажирам рекомендуется планировать поездки с учетом прогноза, а также знакомиться с оперативной информацией о работе переправы на сайте оператора и по номеру телефона 8-(989) 299 42 60.

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