В районе Керченской переправы прогнозируют усиление ветра

В связи с непогодой 16 и 17 марта возможна остановка работы переправы.

По предварительному прогнозу утром 16 марта и до вечера 17 марта ожидается усиление ветра до 17-20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Морской дирекции.

Водителям рекомендуют планировать поездки с учетом прогноза погоды.

Оперативную информацию о работе переправы можно получить по телефону 8-989-299-42-60 или на сайте.

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