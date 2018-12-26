Их разместили у мелководных водоемов на острове Тузла и озера у Тузлинской косы.

Сейчас там зимуют лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы.

«В районе Крымского моста обитает большое количество птиц, среди которых наблюдаются представители редких и охраняемых видов. Они прилетают сюда большими стаями. Чтобы поддержать птицу в зимний период, мы расставляем подкормочные столы, которые заполняют злаками», — рассказала эколог компании «СГМ-Мост» Анна Бычкова.

Мелководные озера в районе Крымского моста имеют важное значение для пернатых в гнездовой период, во время миграций и зимовок. В течение года на этих участках установили искусственные гнездовья и плавучие дома — плоты для околоводных и водоплавающих птиц, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

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