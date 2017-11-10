В районе Крымского моста посчитают дельфинов

В Керченском проливе проходит осенняя экспедиция биологов и экологов.

Ученые ведут наблюдение за состоянием экосистемы, в том числе за сезонной миграцией промысловой рыбы и дельфинов.

«Из-за того что Азовское море остывает, хамса сбивается в крупные косяки и выходит через Керченский пролив на зимовку в Черное море. С этим связано увеличение численности дельфинов, так как они охотятся за рыбой и следуют за мигрирующими косяками», — рассказал заведующий отделом природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Тимофей Барабашин.

Высокую численность млекопитающих в районе стройки биологи также связывают с улучшением условий охоты дельфинов на рыбу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

В 2016 году в аналогичный период ученые зафиксировали в Керченском проливе более 1 тыс. афалин и азовок.

Наблюдения за состоянием морских млекопитающих по экопрограмме Крымского моста проводят с 2015 года. Такие масштабные исследования морских экосистем в акватории пролива возобновились на постоянной основе после почти 20-летнего перерыва.

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