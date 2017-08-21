В районе поселка Малый Утриш упал вертолет

Сообщение о ЧП поступило от очевидца в 21:40 21 августа.

Легкомоторный вертолет был зарегистрирован и выполнял полет по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо. Предположительно, на борту находился только пилот, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На место выехали все реагирующие подразделения, в том числе подразделения МЧС России и следователи СК. Информация о происшествии уточняется.

По данным СМИ, вертолет Robinson R-66 столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб. На земле жертв и разрушении нет, пишет ТАСС.

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