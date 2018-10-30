В районы Кубани, пострадавшие от наводнения, привезли 500 тепловых пушек

В Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи полностью восстановили электроснабжение. Из-за стихийного бедствия несколько суток в темноте оставались больше 30 тыс. человек.

В муниципалитеты, по которым ударила стихия, привезли 500 тепловых пушек. Их устанавливают в больницах, школах, детских садах и подвалах многоэтажек, чтобы бороться с сыростью. К 1 ноября в подтопленные районы дополнительно доставят еще 300 обогревателей.

«Тепловые пушки малой мощности будут организованно применяться в помещениях для просушки жилых домов и квартир. Тепловые пушки большой мощности будут применяться для просушки социально значимых объектов», — сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Полностью восстановили и водоснабжение, но пить из-под крана пока нельзя. Пробы воды исследуют специалисты Роспотребнадзора, а жителям делают прививки от гепатита, дизентерии и брюшного тифа в качестве профилактики.

Продолжают оказывать пострадавшим и медико-психологическую помощь. Кроме того, в Туапсинском районе завершают ремонт двух участков железнодорожных путей. Военнослужащие расчищают русло реки Пшиш, а полицейские восстанавливают документы жителей, утерянные во время наводнения. В пунктах временного размещения остаются еще около 400 человек, почти половина из них — дети.

Продолжается выдача единовременной материальной помощи за потерю имущества. По всем вопросам, связанным с выплатами, можно обращаться по телефонам горячих линий. На них круглосуточно отвечают специалисты краевого министерства труда и социального развития и подведомственных органов в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах.

Номера горячих линий:

Министерство труда и социального развития Краснодарского края:

8 (861) 259-03-27

8 (988) 245-00-75

Туапсинский район

8 (86167) 214-80

8 (86167) 237-55

8 (86167) 258-87

Апшеронский район

8 (86152) 2-88-52

8 (989) 857-95-52

Лазаревский район Сочи

8 (862) 270-11-40

8 (988) 188-80-10

Адлерский район Сочи

8 (862) 240-41-69

8 (988) 237-16-92

Хостинский район Сочи

8 (862) 262-73-34

8 (918) 400-52-87

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