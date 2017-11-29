В рамках форума «ЮГАГРО» обсудили развитие чаеводства на Кубани

Плантации региона ждет реконструкция. Об этом 29 ноября говорили на краевом совещании по развитию чаеводства.

Встреча состоялась в рамках международной выставки «ЮГАГРО». Вице-губернатор края Андрей Коробка отметил: необходимо в три раза увеличить долю краснодарского продукта на российском рынке. Сегодня она составляет меньше процента. При этом на развитие чаеводства выделяют значительные средства.

«Неплохим подспорьем стала господдержка, в рамках которой государство компенсирует чаеводам больше 80% на уход и омолаживающую обрезку чайных плантаций. На эти цели в Краснодарском крае было выделено 25,6 млн рублей», — отметил Андрей Коробка.

В этом году на Кубани собрали свыше 550 т чая. Это больше, чем в прошлом году, но темпы освоения земель, предназначенных для ароматного урожая, сильно замедленны. Половина плантаций пустует. Главная задача властей и чаеводов — поднять отрасль на новый уровень к 2020 году.

В деловой программе «ЮГАГРО» запланированы круглые столы и конференции, посвященные развитию сельского хозяйства региона. Выставка продлится до конца недели.

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