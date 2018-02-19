В рамках инвестфорума КубГТУ представил «Школу молодого предпринимателя»

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В Сочи инновации для сельского хозяйства презентовали молодые ученые Кубанского государственного технологического университета. Гостям они представили готовые решения, которые позволят повысить эффективность производства растительного масла. Кроме того, специалисты вуза рассказали о новой технологии. Она позволит в различных сферах применять отходы с полей.

«Мы представляем спектр проектов, актуальных как для нашего региона, так и для всей России в частности. Представляем проекты в области АПК. Первый из них связан с переработкой отходов, таких как рисовая шелуха, шелуха гречихи. Из них мы получаем пустотелый наполнитель, который в дальнейшем применяется при изготовлении тротуарных плиток, бетонных блоков», — пояснил руководитель конструкторского бюро КубГТУ Иван Шорсткий.

В рамках форума вуз представил проект «Школа молодого предпринимателя». На базе КубГТУ при поддержке администрации края и общественной организации «Опора России» планируется создать центр, в котором научат создавать и продвигать свои научные идеи.

«Они смогут получить практические знания и навыки от действующих бизнесменов, которые создали себя сами. Они смогут создать свои проекты. Мы поможем им сгенерировать проекты и воплотить их в жизнь. Как сложится их предпринимательская судьба, конечно же, зависит от их личного успеха и личных качеств, но старт этому процессу мы положим у себя в университете», — считает ректор КубГТУ Татьяна Бархатова.

Чтобы воплотить проекты в жизнь, на базе университета есть все возможности. В КубГТУ работает инжиниринговый центр и специализированные лаборатории.

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