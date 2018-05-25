В рамках ПМЭФ-2018 Кубань заключила соглашения на сумму около 19,5 млрд рублей

Делегацию региона возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Стенд Кубани разделен на две части: деловую зону и инвестиционный ресторан.

Впервые на форуме в Санкт-Петербурге павильон региона стал площадкой для проведения мероприятий федерального уровня — всего организовали девять федеральных круглых столов. Участники ПМЭФ обсудили глобальную продовольственную безопасность, развитие малого и среднего предпринимательства.

Большой интерес, как и в прошлом году, проявили к инвестиционному ресторану Краснодарского края, где гости могли познакомиться с инвестиционными предложениями региона, а также заказать блюда кубанской кухни. В основные дни международного мероприятия павильон посетили более 3 тыс. человек.

«На Петербургском международном экономическом форуме Кубань заключила восемь соглашений на сумму 19 млрд 453 млн рублей. Наиболее крупное касается развития рекреационной инфраструктуры в Геленджике, в отрасли сельского хозяйства в Северском районе создадут новый тепличный комплекс», — прокомментировал заместитель главы региона Василий Швец.

Администрация Краснодарского края подписала соглашение в размере 12,5 млрд рублей с ООО «Морской порт Геленджик». К 2022 году в городе-курорте планируют в том числе построить многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик марина». Компания «Томатэк» планирует строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по выращиванию томатов на территории Северского района. Инвестиции составят около 3,5 млрд рублей.

Кроме того, в рамках ПМЭФ-2018 огласили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Краснодарский край впервые с 2014 года улучшил позиции и поднялся на одну строчку, заняв шестое место.

«Это значит, что меры, которые мы предпринимаем для улучшения инвестклимата, работают. Это и готовые площадки для бизнеса «под ключ», льготы и преференции, информационная поддержка предпринимателей», — отметил Кондратьев.

Также в дни форума представили новый бренд Краснодарского края. Как считают разработчики, бренд позволит повысить уровень доверия бизнеса к Кубани и увеличить инвестиционную привлекательность региона, его узнаваемость на различных мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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