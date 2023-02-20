В рамках соглашения с Турцией Швеция примет решение по закону о борьбе с терроризмом 2 марта.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 2 марта, что власти страны примут новый антитеррористический закон в рамках реализации договоренностей с Турцией по НАТО сказал, что примет решение. Об этом сообщает газета Financial Times.

“Он сказал, что последним шагом является то, что шведское правительство примет решение по новому закону о борьбе с терроризмом 2 марта”, – цитирует РИА Новости текст сообщения. материал.

По словам премьер-министра Швеции, речь идет об элементе шведского законодательства, поэтому необходимо было внести изменения в конституцию страны.