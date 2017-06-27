В РАН предложили исключить аспирантуру из системы высшего образования

С таким предложением к главе Минобрнауки Ольге Васильевой обратился и. о. президента РАН Валерий Козлов.

Об этом он сказал на совместном заседании Российского союза ректоров и Российской академии наук.

«Надо признать, что была некая поспешность сделана в модернизации, реформировании аспирантуры, и надо, мне кажется, вернуться к нашей обычной, привычной научной аспирантуре», — сказал Козлов.

Он отметил, что аспирантура в академичесих институтах была всегда, но по новым правилам теперь нужно готовить новые документы: получать лицензию как образовательные организации и госаккредитацию образовательных программ для аспирантов. В результате число аспирантов в институтах РАН сокращается, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева 11 апреля заявила о необходимости сокращения числа аспирантов, уменьшив их до двух-трех человек на кафедре.

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