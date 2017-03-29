В районах Кубани приступили к ликвидации последствий сильного ветра

В Староминском и Гулькевичском районах 28 марта сильный ветер повредил кровлю на двух зданиях детских садов. В районах приступили к восстановительным работам.

В хуторе Восточный Сосык Староминского района ветер сорвал кровлю вместе с деревянными лагами. Большой кусок профнастила приземлился на сарай в соседнем дворе и проломил шифер. Хозяин дома, который находился на улице, получил травму ноги. Во время ЧП в саду находились около 50 воспитанников.

«Грохот, выглянули в окно — пласт крыши огромный летит. Во дворе упал и за двором на дороге. Дети в это время спали, тихий час был. Поэтому обзвонили родителей. Выводили детей через безопасный выход. Встала охрана, не пускали туда, где возможен еще срыв крыши», — рассказала заведующая детским садом № 22 Староминского района Светлана Дорошенко.

В результате ураган оставил без крыши более 300 кв. м здания. Ремонт займет не меньше недели. Занятия на это время отменили.

Подобное ЧП произошло в Гулькевичском районе. В селе Новоукраинском сорвалась крыша детского сада. Там накануне вечером порывы ветра достигали 28 м/с. Происшествие случилось через полчаса после закрытия детского сада. Свидетелем стал охранник.

«Я вышел, чтобы закрыть дверь, и увидел, как поднимается с той стороны лист профиля. Его резко порывом ветра перекинуло, ударило о забор, повредило нам немного навес», — прокомментировал охранник детсада.

До конца недели, пока строители не завершат ремонт, дети в сад ходить не будут.

Ликвидировали последствия непогоды и в Ленинградском районе. Накануне в хуторе Западный ветер совал крышу с Дома культуры. Она пролетела по улице, свалила две опоры линий электропередачи, оставила вмятины на заборах и погнула газовую трубу. Днем 29 марта энергетики вернули свет в дома.

Непогода бушует и в других регионах России. Ураган в Ростовской области повалил деревья, рекламные щиты и два памятника в Волгодонске и станице Романовской.

В Москве тем временем коммунальщики устраняли последствия ночного снегопада, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 28 марта МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

По данным МЧС, в Гулькевичском районе со здания детского сада ветер сорвал семь листов профнастила, в Староминском — около пяти листов. Во время инцидента никто не пострадал.

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