В районе строительства Керченского моста нашли голову древней скульптуры

Во время подводных раскопок скопления древней керамики в районе строительства Крымского моста у мыса Ак-Бурун нашли крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины.

Предполагается, что это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи. Терракотовая голова теперь пополнила экспозицию выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до н. э.», — рассказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Археологическое изучение керамического скопления у мыса Ак-Бурун началось еще на этапе проектирования моста, за два года выполнили подводные раскопки на заданных участках дна. На поверхность подняли более 60 тыс. находок. В основном это крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в V веке до н. э. — III веке н. э.

На участке работают две водолазные станции. Раскопки проводятся вручную, чтобы снизить риск повреждения хрупких археологических находок. Участок передадут строителями только после того, как археологи завершат на нем работу. Все находки проходят камеральную обработку и изучение, после чего передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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