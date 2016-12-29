В районе Усть-Лабинска открыли после ремонта мост через реку Кубань

На трассе А160 Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск 29 декабря ввели в эксплуатацию мост через реку Кубань.

Ремонт переезда в районе Усть-Лабинска начали год назад из-за аварийного состояния сооружения, угрожавшим жизни и здоровью граждан, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Пока движение по вновь отремонтированному мосту разрешено только для легкового транспорта. Такая схема будет действовать до ввода в эксплуатацию путепровода через железную дорогу на км 82+110 федеральной дороги А160.

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