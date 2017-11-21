В реанимации остается один сочинец, пострадавший при пожаре в общежитии

Еще одного пострадавшего выписали домой.

В пресс-службе администрации сообщили, что сейчас в городской больнице Сочи № 4 остался один человек, он находится в реанимации, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общежитие восстановят за две недели. В выгоревших квартирах сделают капитальный ремонт. Жильцов разместили в пансионате «Нева Интернейшенел».

В Сочи 14 ноября в 9:22 загорелась пристройка к пятиэтажному жилому дому на улице Чебрикова, людей эвакуировали. Огонь перекинулся на жилые помещения, площадь пожара составила 300 кв. м. При пожаре один человек погиб и около 20 пострадали. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания общежития в Сочи.

Позже число пострадавших увеличилось до 28, одну женщину доставили вертолетом санавиации в Краснодар. После пожара в общежитии завели дело о гибели женщины.

Вернуться на ленту

Источник