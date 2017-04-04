В регионах России усилили меры безопасности в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

Меры безопасности были усилены во всех регионах России в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Имя террориста, который привел бомбу в действие, стало известно 4 апреля. По данным следственного комитета России, это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Предположительно, вначале он оставил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». Затем смертник вошел в вагон поезда и привел в действие бомбу уже между остановками «Технологический институт» и «Сенная площадь».

От рук террориста погибли 14 человек. На месте трагедии скончались 11 человек. Еще трое — по дороге в больницу и в приемном покое. Под наблюдением медиков сейчас находятся около 50 пострадавших. Специалисты считают, что жертв могло быть намного больше, если бы не машинист поезда. После взрыва он не остановил состав в тоннеле, а доехал до платформы.

«Произошел хлопок, запыление. Я связался с диспетчером. Сообщил о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи «машинист — пассажир». Одновременно говорили все во всех вагонах, о чем я также сообщил диспетчеру и принял решение согласно инструкции», — сообщил машинист поезда Александр Каверин.

Второе взрывное устройство в подземке обнаружил один из сотрудников метрополитена. Бомба находилась в огнетушителе. По составу она оказалась аналогичной той, что сработала на «Синей ветке» метро.

Эхом трагических событий уже сегодня стало новое сообщение о минировании той же «Сенной площади». Оперативные сотрудники и служба безопасности метрополитена немедленно вывели на улицу людей. В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже сообщалось, что произошел один взрыв.

О взрыве доложили президенту РФ Владимиру Путину. Прокуратура и СК начали проверку по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Дело квалифицировали как теракт. Позже в НАК сообщили о том, что на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство. Камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в метро.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 4 апреля сообщила о 14 погибших в результате взрыва в метрополитене.

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