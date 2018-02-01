В региональном отделении «Единой России» обсудили реализацию программ

Партийцы объединили несколько своих похожих проектов.

Например, в сфере ЖКХ появилась «Школа грамотного потребителя». Ее цель — помочь населению отстаивать свои жилищные права перед коммунальщиками. Все, что касается темы семьи и детства, включили в проект «Крепкая семья». Участники заседания пришли к выводу, что так воплощать партийные планы в жизнь станет гораздо проще, а качество никак не пострадает.

«Моменты, которые мы должны учесть, — это и доступная среда, и крепкая семья. Много направлений, связанных с детьми, с многодетными семьями, с инвалидами. Это та часть людей, которая нуждается в нас», — считает заместитель секретаря Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Гелуненко.

После объединения из 26 программ получилось 14. Также на заседании выбрали координаторов, которые будут отвечать за эти проекты.

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