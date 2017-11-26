В ресторане Армавира застрелили офицера Росгвардии

Убийство произошло в ночь на 26 ноября.

В пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии пояснили, что в Армавире около 3:20 врио начальника отдела вневедомственной охраны города стал очевидцем конфликта. Он пытался предотвратить инцидент. Однако в результате офицер получил огнестрельное ранение. Он скончался в больнице. Это произошло во внеслужебное время.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, происшествие случилось в одном из местных ресторанов, сообщает «Интерфакс».

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