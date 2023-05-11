В результате беспорядков в Пакистане погибли 40 человек. Число жертв растет

Ситуация в Пакистане резко обостряется. По некоторым данным, полиция и армейские подразделения, подконтрольные правительству Шахбаза Шарифа, открыли огонь по протестующим, погибли, десятки человек получили ранения. Каждую минуту число жертв увеличивается. Сторонники бывшего премьер-министра скандируют лозунги в защиту Имрана Хана. Они считают, что если Хан погибнет, они начнут войну.

По некоторым данным в Пакистане, Имран Хан был доставлен в Главное разведывательное управление, и его состояние резко ухудшилось из-за избиений со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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Сторонники бывшего главы республики сжигали военные городки и воинские части. Значительная часть регулярных военнослужащих ВС Пакистана отказывается вести огонь по мирным жителям.

Интересно, что почти все политическое и военное руководство страны, включая Шахбаза Шарифа, в настоящее время находится за пределами Пакистана на зарубежная поездка.

На данный момент основные события происходят в Исламабаде, где протестующие выходят в «красную зону» – территорию правительственных учреждений. Установление контроля над территорией символически означает свержение администрации Шарифа.