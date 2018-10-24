В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского

Тело обнаружили 24 октября.

«Поступила информация о гибели в паводке женщины, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — цитирует «Российская газета» сообщение представителя пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун».

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