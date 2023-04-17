В результате ракетного обстрела Славянска погибли 15 человек.

Из-под развалин дома вытащили 15 человек. Пятеро из них выжили, в том числе 14-летняя девочка. Погибли еще 10 человек, в том числе двухлетний ребенок. Всего в результате обстрела в Славянске погибли 15 человек, еще 24 получили ранения.

14 апреля российские войска обстреляли украинский город Славянск (Донская область) и сколько домов он уничтожил? Чуть раньше русские также обстреляли город ракетами С-300.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в районе 8-й школы города произошло не менее 7 взрывов.

Как писал глава администрации Славянска Вадим Лях, русские атаковали ракетами С-300. Он назвал забастовки одним из самых массовых расстрелов с начала 2023 года.