В результате теракта в Лондоне погибли пять человек

Число погибших в результате теракта в центре Лондона, который произошел 22 марта, выросло до пяти человек.

Об этом сообщил руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марк Роули. По его данным, еще около 40 человек пострадали, в том числе трое полицейских.

Роули не стал раскрывать личность исполнителя, однако допустил, что полицейским было известно о том, кто был нападавшим. По его словам, за нападением стоит исламский экстремизм, исполнитель, возможно, был связан с международным терроризмом. После теракта увеличили число дежурных офицеров.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в стране не изменится после нападения, он останется серьезным, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Министерстве иностранных дел 22 марта после стрельбы у здания парламента Великобритании призвали граждан РФ, которые находятся в Лондоне, проявлять бдительность. В этот день на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пешеходов. По данным зарубежных СМИ, машина на полной скорости врезалась в ограду британского парламента.

Источник