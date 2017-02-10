В РФ бюджетники смогут отказаться от перевода зарплат на карту «Мир»

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев 10 февраля сообщил, что бюджетники смогут отказаться от перевода зарплат на карту «Мир».

«Но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», — добавил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщили, что Банк России предлагает внести в закон поправки, предусматривающие постепенный перевод выплат из бюджетных средств на карты «Мир».

С 1 июля 2017 года карты национальной платежной системы будут выдавать новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 года на нее переведут действующих бюджетников, кроме пенсионеров. Для пенсионеров предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир» до 1 июля 2020 года, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк и Национальная система платежных карт 15 декабря 2015 года объявили о начале выпуска карт «Мир». Центробанк потребовал от банков до 1 июля 2016 года завершить все подготовительные работы к переходу на Национальную платежную систему «Мир». В июле 2016 года закончился льготный период на подключение к Национальной платежной системе. Тариф для банков вырос на 150 тыс. рублей.

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