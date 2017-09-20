В РФ число людей старше 70 лет превысило 13 млн человек

Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец.

«Число лиц старше 70 лет составляет в Российской Федерации 13 млн 370 тысяч человек, и это огромная цифра», — сказала она.

Голодец обратила внимание на то, что люди, перешагнувшие порог в 70 лет, требуют ухода и специального сопровождения. Вице-премьер добавила, что это не только доброта и внимание, но и уровень профессионализма людей, осуществляющих уход, отмечает «Газета.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет. У мужчин продолжительность жизни увеличилась на год — с 66,5 до 67,5 лет, а у женщин составила 77,4 года.

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