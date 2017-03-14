В РФ для ветеранов войны предоставят бесплатные билеты на самолеты и поезда

Компании «Аэрофлот» и РЖД в мае организуют для ветеранов Великой Отечественной войны бесплатный проезд.

Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

Он пояснил, что это традиционная акция. В первые две недели мая будет предоставлен бесплатный перелет в экономическом классе по России. При наличии мест героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы будут перевозить в бизнес-классе. Каждый участник акции может оформить бесплатный билет для сопровождающего.

«Кроме перелетов внутри страны, ветераны войны и их сопровождающие смогут перелететь в страны СНГ, Балтии, Грузию. Бесплатный перелет предусмотрен из всех стран бывшего СССР в Болгарию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию», — уточнил Дворкович.

Он отметил, что авиабилеты начнут оформлять 25 апреля. Бесплатный проезд будет предоставлен и в купейных вагонах для участников и инвалидов войны и их сопровождающих в первые дни мая. Эти билеты появятся в кассах с 15 марта.

Вице-премьер добавил, что с 15 мая начнут продавать льготные билеты в Крым. Теперь туда можно будет прилететь и напрямую из Сочи, пишет «Российская газета».

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