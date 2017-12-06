В РФ изменили правила оформления покупок из зарубежных интернет-магазинов

Помимо паспортных данных, покупателям теперь необходимо указывать ИНН и предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар.

Федеральная таможенная служба расширила перечень сведений для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками. Приказ ФТС вступил в силу 7 декабря.

Логистические компании Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com, которые доставляют товары из магазинов, начали предупреждать покупателей о необходимости указывать ИНН при оформлении доставки.

Из приказа ФТС следует, что изменение правил проходит в рамках эксперимента по применению Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при оформлении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами в иностранных интернет-магазинах и доставляемых транспортными экспедиционными компаниям и курьерскими службами. Эксперимент продлится до 1 июля 2018 года. В нем не участвуют международные почтовые отправления, пересылаемые через «Почту России».

Паспортные данные, ИНН, сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, весе товаров будут храниться в ЕАИС ТО. На основе этой информации ФТС примет решение о требовании таможенной пошлины, пишет «Коммерсантъ».

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