В РФ минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом

Повышение коснется 1,6 млн бюджетников и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

С 1 мая размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в РФ сравнялся с прожиточным минимумом.

Согласно президентскому указу, с 1 мая МРОТ возрастает до 11 тыс. 163 рубля. Таким образом, минимальный размер отплаты труда приравнивается к прожиточному минимуму. До этого МРОТ составлял 9 тыс. 489 рублей, или 85% от прожиточного минимума.

Для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума потребуется дополнительно почти 40 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

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