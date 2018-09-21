В РФ могут обязать страховщиков возмещать ущерб при ДТП вне зависимости от наличия ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому страховщики должны исполнять все обязанности по возмещению ущерба и судебных расходов из-за ДТП вне зависимости от наличия полиса ОСАГО у виновника аварии.

По словам авторов законопроекта, сейчас гражданин, которому причинен ущерб имущества в ДТП, вынужден в процессе взыскания убытков тратить огромные усилия на самостоятельный сбор документов и доказательств, нести судебные расходы, для участия в судебных заседаниях необходимо время. Между тем страховые компании уже обладают кадровым ресурсом и возможностями для таких действий, уверены депутаты.

Законопроект предлагает возложить обязанности по возмещению вреда имуществу пострадавшего на страховщика, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, вне зависимости от наличия действующего страхового полиса у виновного лица.

«В данном случае бремя взыскания с виновного лица перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования», — цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к документу.

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