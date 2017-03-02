В РФ на Кубке конфедераций выпустят билеты для лиц с избыточным весом

Болельщики с избыточным весом смогут приобрести специальные билеты на матчи Кубка конфедераций — 2017, который пройдет в четырех городах России.

Для них предназначены места с широкими сиденьями, к которым проще всего добраться. Билеты предназначены для людей, чей минимальный индекс массы тела равен 35кг/кв. м. Такие болельщики будут классифицированы как obese, то есть страдающие ожирением.

Для приобретения специального билета необходимо подать заявку на сайте ФИФА и предоставить справку от врача, в которой указан индекс массы тела.

«Пожалуйста, будьте вежливы к другим фанатам и приобретайте эти билеты только в том случае, если вы в них действительно нуждаетесь. Они выпущены в ограниченном количестве ввиду особой конфигурации стадионов», — говорится в сообщении ФИФА.

Предполагается, что после Кубка конфедераций и ЧМ-2018 по футболу билеты для полных людей станут привычной практикой для всех международных соревнований, сообщается на сайте ФИФА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

В Сочи с 1 февраля начали выдавать паспорта болельщиков на Кубок конфедераций. Центр по продаже билетов на турнир откроется в городах-организаторах в апреле.

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