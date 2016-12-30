В РФ на покупку новых самолетов и вертолетов выделили 8,8 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в декабре подписал постановление о бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли.

Согласно документу, Минтрансу выделили 5 млрд рублей на приобретение девяти самолетов «Сухой Суперджет 100» и Л-410. Их собираются в дальнейшем передать по договорам лизинга.

Еще 3,8 млрд рублей инвестиций направят на покупку 29 вертолетов. Это Ми-8 АМТ, Ми-8 МТВ-1, АНСАТ. Они будут произведены на заводе «Вертолеты России». Такие меры необходимы для пополнения парка воздушных судов авиакомпаний РФ.

В постановлении указывается, что принятые решения направлены на поддержку отечественного авиастроения, серийного производства и сборки воздушных судов. Ожидается, что это поможет развитию рынка малой авиации и повысит транспортную доступность в регионах, сообщается на сайте Правительства РФ.

Источник