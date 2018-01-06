В РФ начались летные испытания десятого истребителя пятого поколения Су-57

Установочная партия для передачи Минобороны России составит 12 истребителей с двигателем «первого этапа».

Десятый опытный образец истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) приступил к летным испытаниям, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Первый полет десятого истребителя состоялся 23 декабря 2017 года.

До последнего времени в летных испытаниях участвовали 9 образцов ПАК ФА с двигателем «первого этапа». Первый полет новейшего истребителя с двигателем «второго этапа» состоялся 5 декабря.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа, сообщает «Интерфакс».

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